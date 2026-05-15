36 pays rejoignent le tribunal spécial chargé de poursuivre Vladimir Poutine

Trente-six pays, principalement européens, ont adhéré à un tribunal spécial chargé de poursuivre le président russe Vladimir Poutine pour le crime d'agression contre l'Ukraine, qui aura son siège dans la ville néerlandaise de La Haye.



L'engagement commun a été formalisé vendredi lors de la réunion annuelle des ministres des affaires étrangères du Conseil de l'Europe, une organisation de défense des droits de l'homme qui a pris l'initiative de combler le vide juridictionnel laissé par la Cour pénale internationale (CPI).



Les ministres ont approuvé une résolution définissant la structure et les fonctions du comité de gestion qui supervisera le tribunal. Parmi ses tâches, le comité approuvera le budget annuel, adoptera les règles internes et élira les juges et les procureurs. Les pays s'engagent à respecter l'indépendance des procédures judiciaires.



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, qui a participé à la cérémonie, a salué ce moment comme "le point de non-retour" dans la quête de responsabilité qui dure depuis des années.



"Le Tribunal spécial devient une réalité juridique. Très peu de gens pensaient que ce jour viendrait. Mais c'est arrivé", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, évoquant l'esprit des procès de Nuremberg, qui ont créé un précédent et ont permis de juger les dirigeants survivants de l'Allemagne nazie.



"Poutine a toujours voulu entrer dans l'histoire. Et ce tribunal l'aidera à y parvenir. Il entrera dans l'histoire. En tant que criminel", a-t-il ajouté.







La résolution de vendredi a été signée par l'Allemagne, Andorre, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la République de Moldavie, Monaco, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovénie, la Suède, la Suisse, l'Ukraine et le Royaume-Uni.



L'Australie et le Costa Rica sont les seuls signataires non européens.



L'Union européenne a également soutenu l'initiative, même si quatre de ses États membres, la Bulgarie, la Hongrie, Malte et la Slovaquie, n'ont pas ajouté leur nom à la résolution de vendredi.



La liste reste ouverte à l'adhésion d'autres pays, européens ou non.





Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a exhorté les participants à mener à bien leurs procédures législatives et à allouer les fonds nécessaires pour que le tribunal puisse commencer à travailler dès que possible. L'UE s'est déjà engagée à verser 10 millions d'euros.







Le manque d'engagement des États-Unis sous la présidence de Donald Trump a déjà suscité des inquiétudes quant aux insuffisances budgétaires. Les pressions exercées par Trump en faveur d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie ont également jeté le doute sur l'objectif principal du tribunal : l'année dernière, un projet controversé en 28 points a lancé l'idée d'une amnistie générale pour les crimes de guerre.



"Le moment où la Russie devra répondre de son agression approche à grands pas. La voie qui s'ouvre à nous est celle de la justice, et la justice doit prévaloir", a déclaré Alain Berset lors de la réunion.



Le tribunal sera complété par le registre des dommages, qui recueille les demandes d'indemnisation présentées par les victimes de l'agression russe, et par la Commission internationale des réclamations, qui examinera ces demandes et décidera du paiement approprié.











Traduire Vladimir Poutine en justice





La création d'un tribunal spécial est une priorité urgente pour l'Ukraine et ses alliés depuis que le Kremlin a ordonné l'invasion à grande échelle en février 2022.



L'initiative a été jugée nécessaire car la CPI ne peut poursuivre le crime d'agression que lorsqu'il est imputé à un État partie. La Russie n'est pas signataire du statut de Rome et peut utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies pour bloquer toute modification.



Contrairement aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au génocide, qui s'appliquent aux individus qui commettent les atrocités, le crime d'agression (source en anglais) est un crime de leadership qui incombe aux personnes chargées en dernier ressort de contrôler l'État agresseur.



En pratique, il s'agit de la "troïka", le président, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que des commandants militaires de haut rang qui ont supervisé l'assaut contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.



Poutine, le cerveau de l'invasion et le principal promoteur de son récit révisionniste, est la cible la plus recherchée. Mais il est peu probable qu'il soit jugé de sitôt.



Il est essentiel de noter que la "troïka" restera à l'abri des procès par contumace - c'est-à-dire sans la présence physique de l'accusé tant qu'elle restera en fonction. Le procureur pourra toujours déposer un acte d'accusation contre Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mais la chambre maintiendra la procédure suspendue jusqu'à ce que les accusés quittent leurs fonctions.





Des procès par contumace peuvent être menés contre les personnes extérieures à la troïka qui tombent sous le coup du crime d'agression, comme Valery Gerasimov, le chef de l'état-major général des forces armées russes, Sergeï Kobylach, le commandant de l'armée de l'air russe, et Sergeï Choïgu, le secrétaire du Conseil de sécurité. Les personnes ainsi condamnées auront droit à un nouveau procès si elles comparaissent en personne.



Des officiers de haut rang du Belarus et de la Corée du Nord, deux pays qui ont directement participé à la guerre menée par la Russie, pourraient également être poursuivis.



Le tribunal aura le pouvoir d'imposer des peines sévères aux personnes reconnues coupables, y compris l'emprisonnement à vie, la confiscation des biens personnels et des amendes, qui seront versées au fonds d'indemnisation des victimes.



"Il n'y aura pas de paix juste et durable en Ukraine si la Russie et les auteurs des crimes horribles commis contre le peuple ukrainien ne répondent pas de leurs actes", a déclaré la haute représentante de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, dans un communiqué.



"La Russie a choisi d'attaquer et d'envahir un pays souverain, de tuer son peuple, de déporter les enfants ukrainiens et de voler les terres ukrainiennes. La Russie doit faire face à la justice et payer pour ce qu'elle a fait". a-t-elle conclu.