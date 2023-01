40 morts dans une collision de bus à Kaffrine

L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Il a impliqué deux bus de transport en commun, communément appelés ''Horaire''. L'un venait de Dakar et l'autre de Kédougou, selon des témoins interrogés par l'APS.



Les sapeurs pompiers et l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour évacuer les blessés et acheminer les corps sans vie dans les structures de santé environnantes.