50 milliards F CFA pour la campagne agricole» : Mabouba Diagne hausse le ton et répond à Abdoul Mbaye

Ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye exige des comptes sur l’utilisation des 50 milliards de francs CFA annoncés lors du conseil interministériel pour financer cette campagne agricole.



«S’il vous plaît messieurs, donnez des informations sur les résultats de la campagne agricole afin que nous puissions apprécier l’efficacité de cette dépense», a-t-il réclamé.



La réponse n’a pas tardé du côté du gouvernement. Le ministre de tutelle, Mabouba Diagne, lui assène ses vérités dans un entretien accordé au Soleil.



«Abdoul Mbaye est un grand-frère que je respecte beaucoup et il le sait. Mais, je ne suis pas dans le débat politique. Pour reconstruire ce pays, il faut le faire dans le ‘’Jub, Jubal et Jubanti’’», a-t-il réagi.



L’interlocuteur du journal de marteler : «Il faut que les gens arrêtent de raconter des his-toires. […]. Le gouvernement a donné les intrants à temps, a augmenté les subventions et la pluie était au rendez-vous. Maintenant, on peut dire que Dieu nous a donné ce qu'il a. Moi, je ne suis pas politicien et je ne le serai jamais, ce qui m'intéresse, c'est de soutenir le Sénégal.»



Il embraye : «On a redémarré les usines. On a dépassé de loin les résultats des campagnes des années précédentes. Allez dans le monde rural, vous verrez qu'on est en train d'acheter les graines.»



«La vérité, conclut le ministre, c’est qu’on a trouvé un secteur moribond, qu’on est en train de reconstruire» et «cela ne peut pas se faire du jour au lendemain».







































Seneweb