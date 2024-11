5E JOUR DE CAMPAGNE | LES COALITIONS SILLONNENT L’INTÉRIEUR DU SÉNÉGAL ET MOBILISENT LES MILIEUX RURAUX ET URBAINS

Le cinquième jour de campagne pour les élections législatives anticipées a été marqué par une activité intense des différentes coalitions, qui ont multiplié les caravanes, meetings et visites de proximité dans les régions de l’intérieur et à Dakar, afin de rallier leurs soutiens et de présenter leurs programmes aux électeurs. Cette journée illustre l’engagement des candidats à s’attaquer aux problèmes des populations rurales et urbaines.



La coalition Pastef, dirigée par Ousmane Sonko, a poursuivi son périple à l’intérieur du Sénégal après le grand meeting à Kaolack. La caravane de Pastef s’est dirigée vers Guinguinéo, Gossas et Nioro, où elle a été accueillie par une foule nombreuse. À chaque étape, les leaders ont présenté leurs engagements pour le développement local, notamment en matière d’agriculture et de soutien aux paysans.



La coalition Gokh You Bess a également marqué cette journée par une visite auprès de ses militants à Thiès. Les dirigeants ont discuté des priorités pour la région et encouragé la base à poursuivre ses efforts de sensibilisation pour les élections à venir.



La Fédération du Renouveau, avec le professeur Diégane Sène et Dr Macoumba Diouf, était à Latmingué, abordant les enjeux liés à l’éducation et à l’accès aux services de santé. Parallèlement, la coalition Dekkal Téranga a organisé une caravane et des visites de courtoisie à Kaffrine, Malem Hoddar et Koumpentoum. Leur tête de liste, Abdoulaye Niane, s’est ensuite rendu à Tambacounda pour poursuivre sa tournée dans la région, avec comme prochaines étapes Kédougou, Saraya, Goudiry et Kidira.



La coalition UNITÉ, dirigée par Cheikh Issa Sall, a effectué des visites de proximité et du porte-à-porte à Tambacounda pour promouvoir son programme. Les discussions avec les résidents ont porté sur les questions d’infrastructure et d’accès à l’eau potable. La caravane était à Kédougou en fin de journée.



Dans le cadre de sa tournée, la coalition Andu Nawle, sous la bannière de la Marche des Territoires, a visité Pikine, échangeant avec les résidents sur les problématiques locales. À Kaffrine, Bassirou Ba, tête de liste de l’Union Naatal Kaw Gui, a sillonné les villages pour s’enquérir des difficultés des habitants, dont le manque d’infrastructures et l’absence de services de santé accessibles, obligeant parfois les femmes à accoucher dans des conditions précaires.



À Dakar, la coalition républicaine Samm Sunu Rew, avec Pape Modou Fall, a rencontré les artisans au marché des Champs de Course. Les tailleurs, cordonniers et autres travailleurs des cantines ont exposé leurs conditions de travail précaires, et la coalition a promis des réformes pour soutenir ce secteur vital. Les artisans, nombreux à être originaires de Diourbel, ont exprimé leur soutien à la coalition.



Nafoore Sénégal poursuit sa campagne dans les villages de Sinthiou Maleme, dans la région de Tambacounda, tandis que la caravane And Bessal Sénégal, dirigée par Abdoulaye Sylla, a fait escale à Kébémer. De son côté, la coalition Wareef, avec Amadou Ly, est en tournée dans le Dande Mayo (région de Matam) et rencontre les populations locales pour évaluer leurs besoins et réitérer ses engagements électoraux.



Après cinq jours de campagne, les différents partis et coalitions redoublent d'efforts pour rallier les électeurs dans chaque coin du pays, mettant en lumière les défis économiques, sociaux et infrastructurels.



















































































































