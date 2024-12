80ᵉ ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE THIAROYE | LE CHEF DE L’ÉTAT ANNONCE CINQ MESURES POUR HONORER LA MÉMOIRE DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé, ce dimanche, cinq initiatives majeures destinées à restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Ces annonces ont été faites lors de la commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre de ces soldats africains par l’armée coloniale française, le 1er décembre 1944, au camp de Thiaroye.





Dans un discours empreint d’émotion, le chef de l’État a déclaré qu’un mémorial sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement dédié aux tirailleurs sénégalais. Ce site, ouvert à toutes les nations africaines concernées, vise à conserver la mémoire des 16 pays d’Afrique subsaharienne représentés parmi ces soldats. Un centre de documentation et de recherche y sera également construit pour compiler et préserver l’histoire des tirailleurs, en rendant hommage à leur rôle dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.



Bassirou Diomaye Faye a annoncé que plusieurs rues et places du Sénégal porteront désormais le nom des tirailleurs sénégalais ou du massacre de Thiaroye. Cette mesure symbolique vise à inscrire leur sacrifice dans le quotidien des Sénégalais et à rappeler leur contribution historique.



Le président a insisté sur la nécessité d’inclure cet épisode tragique dans les programmes scolaires. « Les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé », a-t-il affirmé. L’enseignement de l’histoire de Thiaroye permettra de transmettre cette mémoire collective aux jeunes générations. Le chef de l’État a également décrété que le 1er décembre sera désormais consacré à la Journée des tirailleurs. Cette célébration annuelle sera l’occasion de rappeler leur sacrifice et de renforcer le devoir de mémoire.





















