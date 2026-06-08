A 3 jours du Mondial : Platini porte plainte contre le président de la FIFA pour trafic d’influence...

Un timing qui ne passe pas inaperçu. À trois jours du début de la Coupe du monde 2026, Michel Platini a porté plainte contre Gianni Infantino, le président de la Fifa, pour « trafic d’influence » et « dénonciation calomnieuse ».



Il s’agit de sa riposte dans l’affaire qui a brisé en 2015 son ascension vers le sommet du football mondial, selon un communiqué transmis à l’AFP. Cette plainte vise également deux anciens responsables de la Fifa. Elle est assortie d’une constitution de partie civile, ce qui va « entraîner la désignation d’un juge d’instruction », précise l’ex-légende des Bleus. Il avait déposé une plainte simple en 2021 dans le même dossier, classée sans suite en octobre dernier.

En janvier dernier, l’ancien président de l’UEFA avait lourdement critiqué Infantino au cours d’un entretien accordé au Guardian. Platini avait ainsi lancé qu’il avait « viré autocrate depuis la pandémie ».



« C’était un bon numéro 2, mais pas un bon numéro 1. Il a très bien travaillé à l’UEFA mais il a un problème : il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l’argent, avait déclaré le triple Ballon d’or, désormais retiré du monde du football. C’est dans sa nature. Il était comme ça en tant que numéro 2, mais à l’époque, il n’était pas le patron. »



























































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