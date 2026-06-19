À Accra, Bassirou Diomaye Faye plaide pour une justice réparatrice fondée...

Devant les Chefs d’État et de Gouvernement, les ministres, les juristes, les universitaires, ainsi que les représentants d’organisations régionales et internationales réunis dans la capitale ghanéenne, le Chef de l’État a salué une avancée majeure pour la conscience universelle.



Il a rappelé que cette résolution historique ne devait pas demeurer un symbole, mais ouvrir une nouvelle étape fondée sur la vérité, la mémoire, la justice et la responsabilité partagée.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné que la justice réparatrice n’est pas une démarche tournée contre quiconque, mais une exigence morale et historique au service d’un ordre international plus juste, plus équilibré et plus humain.



Fidèle à sa tradition d’enracinement dans l’ouverture, le Sénégal a réaffirmé sa disponibilité à prendre pleinement part à cette dynamique collective, aux côtés de l’Afrique, de sa diaspora et de tous les partenaires engagés pour la reconnaissance, la réconciliation et la dignité.











































































Igfm