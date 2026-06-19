Demba Ba nommé nouveau directeur sportif du Havre (Ligue 1) à la place de Mathieu Bodmer parti à Caen

Annoncée depuis plusieurs jours, la nouvelle est désormais officielle. L'ancien international sénégalais Demba Ba vient d'être nommé vendredi directeur sportif du Havre en remplacement de Mathieu Bodmer, parti en fin de saison.





L'attaquant passé par Hoffenheim, en Bundesliga, avant de jouer en Angleterre (West Ham, Newcastle, Chelsea), puis en Turquie et en Chine, arrive de Dunkerque (L2), où il officiait depuis trois ans comme président délégué.



Sous sa responsabilité, le club nordiste a notamment fini 4e en 2025, disputant les play-offs de Ligue 2, tout en atteignant les demi-finales de la Coupe de France où ils avaient mené 2-0 contre le PSG avant de s'incliner (4-2). L'USLD a fini cette saison à une plus anonyme 10e place.





Demba Ba succède à Mathieu Bodmer qui a claqué la porte du club au soir de la 34e et dernière journée du championnat, après l'avoir fait remonter dans l'élite en 2024, où il s'est maintenu depuis malgré des moyens très limités pour le recrutement.

Bodmer a depuis rejoint un autre club normand, le Stade Malherbe Caen propriété de Kylian Mbappé, et qui évolue actuellement en Ligue 3.