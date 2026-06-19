Voyage en Espagne avorté : En détention, le chanteur religieux Ass Dione poursuivi dans une nouvelle affaire

Le chanteur religieux El Hadj Dione, plus connu sous le nom d’"Ass Dione", actuellement en détention pour contre nature, est de nouveau confronté à la justice. Le chef de l’agence de voyages BY US fait désormais l’objet d’une procédure pour abus de confiance, après avoir encaissé un acompte de 500 000 F CFA dans le cadre d’un projet de voyage en Espagne qui n’a jamais abouti.



Ass Dione a comparu, ce vendredi, à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Toutefois, son procès a été renvoyé au 22 courant.

Selon les informations recueillies, l’enquête a été menée par la brigade de recherches de Keur Massar à la suite d’un soit transmis du parquet de Pikine-Guédiawaye en date du 5 juin 2026.



L’affaire remonte au mois de février 2026. Le plaignant, Abou Diack, bijoutier domicilié à Boune, avait pris contact avec Ass Dione par l’intermédiaire de son agence de voyages BY US située à la rue 19x24 de la Médina. Un accord avait alors été conclu pour l’obtention d’un contrat de travail en Espagne, moyennant la somme globale de 3 500 000 F CFA.



Pour le démarrage des démarches, le plaignant avait versé un premier acompte de 500 000 F CFA contre décharge. Ass Dione s’était engagé à fournir le contrat de travail dans un délai de quatre mois ou, à défaut, à rembourser intégralement l’acompte.



Quatre mois plus tard, ne voyant aucune avancée dans le dossier, Abou Diack s’est rendu à l’agence afin d’obtenir des explications. Il a alors trouvé porte close. Poursuivant ses recherches, il a découvert que le promoteur de l’agence de voyages avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt dans d’autres affaires. Le bijoutier a finalement déposé une plainte au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Saisie par le soit-transmis n°3405 du procureur daté du 5 juin 2026, la BR de Keur Massar a ouvert une enquête préliminaire et sollicité une demande d’extraction auprès du juge d’instruction du 1er cabinet du TGI de Pikine-Guédiawaye.

Extrait de sa cellule et placé en garde à vue le 14 juin 2026 à Keur Massar, Ass Dione, qui a renoncé à l’assistance d’un avocat durant ses auditions, a reconnu avoir perçu les 500 000 F CFA. Il a expliqué l’interruption des démarches par son arrestation soudaine et s’est déclaré disposé à rembourser la victime s’il recouvrait la liberté.

Déféré au parquet du TGI de Pikine-Guédiawaye le 17 juin 2026, il a été placé sous mandat de dépôt dans cette nouvelle affaire.











































































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