À Rabat, les performances XXL de Samba Dali FALL à la BAL propulsent l’ASCVD

Quand l’ASC Ville de Dakar a eu besoin d’un patron, Samba Dali FALL a répondu présent. Et de quelle manière ! Auteur de prestations énormes lors de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League, le meneur dakarois a été l’un des grands artisans de la qualification des champions du Sénégal pour les prestigieux Finals 8.



À Rabat, “Pape Fall” a tout simplement changé de dimension. Dans une équipe de l’ASCVD en pleine montée en puissance, le shooteur sénégalais s’est transformé en véritable machine offensive, enchaînant les paniers avec une aisance déconcertante. Sur les trois dernières rencontres remportées par les Dakarois, il a terminé meilleur marqueur du club avec un impressionnant total de 59 points. Une statistique qui résume à elle seule son impact XXL.





Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son leadership, son culot et sa capacité à prendre feu dans les moments chauds qui ont marqué les esprits. À chaque possession importante, Samba Dali FALL a répondu présent, faisant lever le public de Rabat grâce à ses tirs assassins, ses pénétrations tranchantes et son énergie débordante.



Véritable métronome de l’équipe de la municipalité de Dakar, il a porté l’ASCVD dans les moments décisifs, confirmant qu’il est aujourd’hui l’un des visages forts du basketball sénégalais sur la scène africaine.



À Rabat, le “maire” de la Ville de Dakar n’a laissé aucune place au doute. Samba Dali FALL a imposé sa loi sur les parquets marocains et envoyé un message fort à toute l’Afrique : l’ASC Ville de Dakar arrive aux Finals 8 avec des ambitions énormes… et un leader en état de grâce.

















































walf