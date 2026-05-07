Refus de visas à des membres de la FSF : l’ambassade des USA donne les raisons

L’ambassade américaine à Dakar est sortie de son silence pour expliquer les raisons du refus de visas à trois membres de la délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) devant accompagner l’équipe nationale. Les responsables concernés sont Amadou KANE, quatrième vice-président de la FSF, Moussa MBAYE et Modou FALL, tous deux membres du Comité exécutif (COMEX).



Pourtant déposés collectivement mardi dernier par la Fédération, aux côtés d’autres officiels et invités, leurs dossiers n’ont pas franchi le barrage consulaire. Il y a quatre mois, l’administration TRUMP a pris la décision radicale de restreindre l’octroi de visas touristiques pour les ressortissants du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.







Démontrer individuellement son éligibilité

En cause, le taux élevé de dépassement de séjour (overstay) constaté chez les citoyens de ces deux nations. Contactée par L’Observateur, pour clarifier la situation, l’ambassade a tenu à préciser les contours de cette suspension. Si des exemptions existent, elles semblent très ciblées. « Tout athlète ou membre d’une équipe sportive, y compris les entraîneurs et le personnel de soutien nécessaire, voyageant pour la Coupe du monde […] est exempté de cette suspension », a déclaré la représentation diplomatique.



Toutefois, faire partie de la délégation sportive ne garantit en rien l’obtention du visa. La mission diplomatique rappelle avec fermeté que chaque demandeur doit, individuellement, « démontrer, à la satisfaction de l’officier consulaire, qu’il est éligible selon la loi américaine ».





































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