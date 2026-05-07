Dualité Diomaye-Sonko : Abass FALL pointe du doigt de hauts responsables de PASTEF

Dans un entretien accordé à Walf TV, le maire de Dakar, Abass FALL, a lancé des accusations graves contre des responsables du parti PASTEF qu’il accuse de semer la discorde entre le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, et le Premier ministre, Ousmane SONKO. Cette sortie intervient après la « grande interview » du chef de l’État diffusée samedi 2 mai et qui a mis en lumière la distance croissante entre le président et sa propre formation politique.

L’édile de Dakar a été très clair. Cette distanciation n’est pas récente et elle serait orchestrée en coulisses par des figures influentes du PASTEF, restées dans l’ombre. Revenant sur la période d’incarcération d’Ousmane SONKO, Abass FALL confie.



« Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en prison. Des gens sont partis dire à Diomaye que Abass est contre ta candidature. C’est un haut responsable du parti qui l’a fait. Un très haut responsable », révèle-t-il. Selon lui, ces manœuvres de déstabilisation se sont poursuivies après l’élection de Diomaye FAYE. « Des gens, chaque mercredi, partaient le voir en prison. Ils lui disaient que moi et Birame Souleye DIOP complotions pour qu’il ne soit pas candidat. Le président Ousmane SONKO lui a dit de sortir ces histoires de sa tête, car nous ne sommes pas dans ses basses. Et ça n’a pas arrêté, ça continue même après son élection », ajoute-t-il.







Abass FALL a également dénoncé des tentatives plus récentes visant à alimenter la méfiance entre les deux hommes.



« Il n’a même pas fait trois mois de pouvoir, ils sont encore partis lui dire que Birame et moi travaillons pour la candidature de SONKO en 2029. Cela ne nous a jamais traversé l’esprit », lance-t-il. Pour le maire de Dakar, ces agissements ne relèvent pas du hasard. Il accuse nommément des membres du PASTEF de semer la division. « Beaucoup de choses qui se passent entre Diomaye et SONKO, ce sont des gens de PASTEF, tapis dans l’ombre, qui sont derrière. J’en sais quelque chose, j’ai des preuves concrètes et réelles ».



Dans son interview, Abass FALL n’a pas hésité à évoquer l’entourage actuel du président, affirmant que certains de ses proches, y compris sa « nouvelle égérie », avaient autrefois combattu sa candidature. Il a rappelé « beaucoup de personnes aujourd’hui qui l’entourent, même sa nouvelle égérie, se sont battus contre sa candidature. On s’est battus pour la candidature de Diomaye », conclut-il.



Ces déclarations interviennent alors que les relations entre Diomaye FAYE et Ousmane SONKO sont au cœur de toutes les attentions au Sénégal. Le chef de l’État lui-même a reconnu, lors de son interview du 2 mai, l’existence de divergences, tout en affirmant que la confiance entre les deux hommes restait intacte.



































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