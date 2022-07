A THIÈS, PLUS DE 11.000 CARTES NON ENCORE RETIRÉES (PRÉFET)

Plus de 11.000 cartes d’électeur n’ont pas encore été retirées par leur propriétaire dans le département de Thiès, à la veille du scrutin des législatives de dimanche, a indiqué samedi le préfet Moussa Diagne.







‘’Au total, dans le département, nous avions en termes de stock 18.766 cartes d’électeurs, parmi lesquelles il y a l’ancien stock issu de la refonte du fichier, les stocks de la révision exceptionnelle de 2021 et de la dernière révision de 2022’’, a dit à la presse le préfet.







‘’Nous en avons distribué 7.546 et il en reste 11.220’’, a-t-il ajouté.







Il a relevé un pourcentage de retrait de 62%, pour ce qui concerne uniquement les cartes issues de la dernière révision de 2022. Elles étaient au nombre de 11.718, desquelles il reste à ce jour 4.431, a noté Moussa Diagne.





Jugeant ce taux ‘’ acceptable’’, le préfet a dit espérer que d’ici à minuit, les ayants droit de ces documents se mobiliseront pour ‘’doper ce taux’’.







Le préfet s’est réjoui de ce que les coalitions en lice ont battu campagne ‘’de manière assez sereine’’, se remémorant l’image de ces deux responsables de formations politiques adverses, qui se sont échangé des amabilités et des politesses quand leurs caravanes se sont croisées.







‘’ C’est ça le Sénégal, c’est ça le Thiéssois’’, a-t-il commenté, disant n’avoir ‘’aucune crainte’’ quant à la tenue d’un scrutin apaisé.







‘’Nous nous y acheminons sereinement, j’ai foi dans la maturité des Thiéssoises et des Thiéssois, dans leur engagement, dans leur sens des responsabilités.’’







Concernant l’organisation matérielle du scrutin, dit-il, tout le matériel a été mis en place à temps et aucun article manquant n’a été signalé nulle part.







De la préfecture où il a été stocké, le matériel a été acheminé vers les sous-préfectures pour être conditionné et ventilé vers les bureaux de vote. Ce niveau de préparation est l’aboutissement d’un long processus, a-t-il dit.







Concernant la sécurisation des lieux de vote et des électeurs, toutes les dispositions nécessaires ont été prises, en relation avec la police dans les 57 lieux de vote de la ville de Thiès, la gendarmerie dans les 32 lieux de vote des chefs-lieux de commune au niveau des arrondissements. Dans la zone rurale, c’est l’armée qui s’y déploiera pour protéger les 202 lieux de vote.







Le département de Thiès compte 380.798 électeurs répartis entre 291 lieux de vote, pour 793 bureaux de vote disséminés dans les cinq arrondissements et les deux communes rattachées à la préfecture de Thiès, à savoir celles de Pout et Khombole, a-il précisé.











































aps