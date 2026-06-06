À Touba ce samedi pour présenter ses condoléances - Le point sur le séjour du Président de la République Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, accompagné de la Première Dame Absa Faye et d'une importante délégation, s'est rendu ce samedi à Touba, au lendemain du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils aîné et khalife de feu Serigne Saliou Mbacké, survenu le 29 mai 2026 à Khelcom. Une visite empreinte de recueillement, pour présenter les condoléances de la Nation à la famille de Cheikhoul Khadim.



Le chef de l'État a d'abord été reçu auprès du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Devant le guide de la confrérie, il a salué la mémoire d'un digne héritier spirituel, dont l'existence fut tout entière vouée à l'enseignement coranique, à l'encadrement des disciples et à l'engagement social. La disparition de cette figure est une perte pour la communauté mouride, et au-delà, pour l'ensemble de la Oummah islamique. Au nom du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre a salué le déplacement du chef de l'État et formulé des prières pour le repos de l'âme du défunt, ainsi que pour une paix durable, une cohésion sociale renforcée et une prospérité partagée.



Le Président s'est ensuite rendu à Keur Serigne Saliou Mbacké, auprès de Serigne Bassirou Mbacké, nouveau khalife de la famille de feu Serigne Saliou. Il lui a renouvelé ses condoléances sincères et celles du peuple sénégalais, en mémoire d'un homme profondément attaché aux valeurs religieuses et éducatives de la confrérie, dont l'engagement au service de l'agriculture demeurera un exemple.

Au domicile du défunt enfin, le chef de l'État a tenu à partager directement la douleur de la famille. Par cette démarche, le Président de la République témoigne de la considération que l'État porte à toutes les familles religieuses du pays, dans le respect et l'équité qui fondent la concorde nationale et la stabilité du Sénégal.

Que le Tout-Puissant accueille le disparu dans Son infinie miséricorde et préserve la communauté mouride.