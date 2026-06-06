Mondial 2026: l'Iran dénonce des refus de visas de plusieurs membres du staff par les États-Unis

Habitué de la Coupe du monde, l'Iran a bien failli ne pas voir les États-Unis pour la Coupe du monde 2026. Si le pays du Golfe a été l'un des premiers à se qualifier pour la compétition, sa participation a longtemps été remise en question suite à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes israélo-américaines sur le territoire iranien depuis le 28 février.



Si la compétition est coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, c'est bien sur la côte ouest des États-Unis qu'auront lieu les matchs de la Team Melli (surnom de l'équipe nationale). Dès le mois de mars, plusieurs responsables iraniens avaient laissé planer la menace d'un boycott, tandis que la fédération plaidait pour une délocalisation des rencontres au Mexique. Le président américain Donald Trump lui-même avait alimenté la controverse en estimant que « la présence des joueurs n'était pas appropriée, pour leur propre vie et leur sécurité ».



Finalement, l'accord de cessez-le-feu conclu le 8 avril a permis de débloquer la situation. Les matchs ont été maintenus sur le sol américain, mais la fédération iranienne a choisi de déplacer son camp de base de Tucson, en Arizona, vers la ville mexicaine de Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Une décision judicieuse tant les restrictions de visas des membres de la délégation sont drastiques. En effet, l'équipe nationale devra entrer et sortir des États-Unis le jour même de ses trois matchs de poules, et plus encore si qualification pour la suite de la compétition.







Plusieurs membres du staff interdits de territoire ?



Quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la compétition, le 11 juin, les joueurs ont finalement obtenu leurs visas et ont pu prendre la direction de l'Amérique du Nord. Cependant, Téhéran a déclaré que les États-Unis ont refusé d'octroyer des visas à 15 membres du staff, dénonçant un « traitement discriminatoire ». Parmi eux se trouvent le président de la fédération et l'attaché de presse, selon plusieurs médias à Téhéran.





L'administration américaine conteste cette version. Un responsable cité par plusieurs médias a assuré que « les visas nécessaires à la participation de l'Iran à la Coupe du monde, y compris ceux destinés aux athlètes et au personnel d'encadrement indispensable, ont été délivrés », ajoutant que les États-Unis ne permettraient pas à l'équipe iranienne « d'abuser du système pour faire entrer clandestinement des terroristes sous de faux prétextes ».



L'Iran doit débuter sa Coupe du monde le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles. La Team Melli affrontera ensuite la Belgique, le 21 juin dans la même ville, avant de conclure sa phase de groupes face à l'Égypte le 26 juin à Seattle.