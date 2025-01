À la Nouvelle-Orléans, au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans une attaque à la voiture-bélier

Un homme "déterminé" à faire un "carnage" pour le Nouvel An à la Nouvelle-Orléans a précipité son véhicule sur la foule, mercredi 1er janvier, dans le quartier français de cette ville du sud des États-Unis, faisant au moins 15 morts selon le dernier bilan fourni par un responsable du FBI à l'AFP, citant les chiffres donnés par le bureau du coroner (médecin légiste). L'attaque a aussi fait des dizaines de blessés, dont deux policiers, a annoncé la police qui enquête sur un possible "acte terroriste".



L'auteur présumé des faits, qui avait pris la fuite après des échanges de tirs dans lesquels deux policiers ont été blessés, est décédé, a précisé le FBI, la police fédérale. Il s'agit d'un citoyen américain nommé Shamsud-Din Jabbar, selon le FBI, qui a précisé qu'un drapeau de l'État islamique avait été retrouvé dans son véhicule.



Vers 3 h 15 (9 h 15 GMT), le conducteur d'un pick-up a foncé dans la foule qui déambulait dans le "Vieux Carré", le quartier français de cette ville de Louisiane, en essayant "d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait", a déclaré à la presse une cheffe de la police locale, Anne Kirkpatrick. "Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage", a-t-elle insisté.



Après avoir foncé sur la foule, "le suspect a confronté les forces de l'ordre locales et est maintenant décédé." (...) "Nous traitons cela avec les autres services de police comme un acte de terrorisme", a fait savoir la police fédérale américaine FBI dans un communiqué. L'assaillant, qui a ensuite ouvert le feu sur des policiers, est "décédé", a annoncé le FBI dans son communiqué.





"Rien ne justifie la violence, quelle qu'elle soit, et nous ne tolérerons aucune attaque contre les populations de notre pays", a fait savoir le président américain, Joe Biden, dans un communiqué.





Le président élu américain, Donald Trump, n'a quant à lui pas hésité à établir un lien entre l'immigration illégale et cette attaque. "Quand je dis que les criminels qui arrivent sont bien pires que les criminels que nous avons dans notre pays, cette affirmation n'a pas cessé d'être réfutée par les démocrates et les 'Fake News Media', mais cela s'est révélé être vrai", a réagi le républicain sur son réseau Truth Social.





Un possible engin explosif artisanal retrouvé sur place



L'attaque a eu lieu dans ce "French Quarter" qui ne dort jamais tout au long de l'année, a fortiori la nuit du Nouvel An, entre Canal et Bourbon Street. Renommé pour ses restaurants, ses bars et ses clubs de jazz, ce quartier qui a des allures de petite ville coloniale française, héberge également des cabarets ainsi que des lieux accueillant des personnes de la communauté LGBT+.



"Nous sommes en train de répondre à un accident impliquant un grand nombre de victimes, impliquant un véhicule qui a foncé dans la foule sur Canal et Bourbon Street", avait déclaré plus tôt l'autorité de la ville en charge des urgences, dans un communiqué.



La chaîne de télévision CBS News avait relaté des témoignages affirmant qu'un pick-up avait foncé dans la foule avant que son conducteur n'en sorte et ne commence à échanger des coups de feu avec la police.







Un pick-up blanc a franchi une barricade "à grande vitesse", avaient déclaré deux personnes à la chaîne CBS. "Une fois qu'il nous a dépassés, nous avons entendu des coups de feu, nous avons vu la police courir", a poursuivi l'un d'eux.



Les enquêteurs américains ont par ailleurs retrouvé un possible engin explosif artisanal sur les lieux de l'attaque à la voiture-bélier, a fait savoir la police fédérale FBI.



"Nous tentons de confirmer s'il s'agit ou non d'un appareil actif et en fonction", a déclaré Alethea Duncan du FBI lors d'un point presse dans la grande ville du sud-est des États-Unis meurtrie par cette attaque dans le Vieux carré français, un quartier touristique ultra fréquenté pour la fête du Nouvel An.









