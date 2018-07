A nos chers lecteurs

Depuis quelques semaines, votre site préféré, dakarposte était devenu invisible sur la toile. Il revient en force à partir de ce lundi 9 juillet 2018 après plusieurs péripéties.

D’abord victime d’un piratage puis,

sujet à des incidents techniques, nous avons finalement pu le remettre en ligne juste pour la satisfaction de nos lecteurs à qui nous présentons les excuses de la rédaction. Nos techniciens nous ont assuré que tout est rentré dans l’ordre parce qu’ils ont tout fait afin que de pareils désagréments ne se reproduisent plus à l’avenir. Nous vous remercions de nous rester fidèles et, bientôt vous verrez de nouvelles améliorations sur votre site préféré, avec de nouvelles rubriques, beaucoup d’exclusivités comme nous seuls savons le faire et des analyses toujours plus pointues. Merci encore de choisir dakarposte pour vous informer en temps réel.