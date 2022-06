A quelques semaines de la Tabaski : Un couple roule dans la farine plusieurs éleveurs et propriétaires de bétail

Déféré au parquet par la Brigade de gendarmerie d’escroquerie, Abdou Henry Dieng sera jugé aujourd’hui devant le tribunal de Grande instance statuant en matière de flagrant délit. Ce dernier qui, selon l’enquête, se faisait aider par son épouse dans son entreprise frauduleuse, a en effet, roulé dans la farine de nombreux éleveurs et propriétaires de bétail.



Certains ont été arnaqués de 8 moutons, d’autres de 23 bovins et d’autres encore, comme ce malheureux étudiant qui avait contracté un prêt pour monter un projet avicole, escroqué de 200 poulets de chair. En réalité, les victimes de l’indélicat couple s’étaient retrouvées afin de se constituer en collectif.



Vilipendé sur les réseaux sociaux et même dans l’émission "Xalaas" sur la Rfm, Henry Dieng, avait eu le toupet de porter plainte devant la Division de la cybersécurité, pour dénonciation calomnieuse.



L’habitude étant une seconde nature, il avait par la suite, escroqué une dame à qui il avait donné rendez-vous pour l’abattage de 400 poulets. Mais le plus grand coup qu’il a réalisé, c’est avec sa dernière victime, Amadou Sow, qu’il a grugé à hauteur de 28 millions FCfa, en s’emparant de ses 269 moutons, pour une opération Tabaski.



Le gus qui n’avait pas arrêté pour autant ses basses manœuvres malgré les multiples plaintes dont il faisait l’objet, avait, en effet, rallongé la liste de ses victimes. Sur ce montant global, Henry, conformément à son mode opératoire, avait consenti une avance de 5 millions 230 mille francs Cfa. Ses autres victimes ont été priées de se présenter au procès de ce matin devant le tribunal de Dakar.

















Bes Bi