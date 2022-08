ABC nous dit « Now is the time » !

Il n’existe pas de remède miracle contre la perte d’un proche, arraché à notre affection. Hélas on se conforme au décret divin inéluctable, qui charrie une réalité dépassant la rationalité humaine.

Cette posture digne est la nôtre depuis un an que notre regretté Me Alioune Badara Cissé a tiré sa révérence. La mort a décliné, la véritable identité d’un Médiateur authentique. Pourtant, son dernier sermon républicain annonçait sa dimension taillée d’éthique et de grandeur. Le trépas inattendu de cet homme d’état qui a séduit la cité sénégalaise a meurtri des millions de concitoyens qui frémissent de nostalgie devant un chantier politique inachevé.

ABC est parti, loger dans l’espace intemporel, mais le plaideur dans l’âme comme transporté dans le futur a heurté les soubresauts qui allaient assaillir notre nation. Revenu à la hâte au présent, il avait pris toutes ses responsabilités, d’un homme du destin , intellectuel au sens viscéral, invoquant la nécessité cruciale d’un changement de paradigmes. Il l ègue à la postérité des idées, valeurs mais principalement une direction pour réhabiliter la République ‘’ L’on ne nous a pas confié ce pays pour que nous nous croisions les bras pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L’on nous l’a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatifs de gestion, d’amélioration du quotidien de nos concitoyens ”.



Sa fameuse prise de parole était le couronnement d’une vie d’engagement marquée de dur labeur, d’épreuves épiques mais aussi de passion sans faille pour le Sénégal. ABC a été canonisé par ses compatriotes, qui lui ont aménagé une place au Panthéon. Mais on ne se repose pas là ; on renaît de ses cendres. Puisque, détachée, des oripeaux du temps et de l ‘espace on est capable d’investir tous les cadres et d’influencer le cours de l’histoire. Voilà, la nouvelle posture de l’homme. Celui de semer une culture de l’éthique qui va hanter le sommeil de tous les ennemis de la justice sociale, décourager les courtisans, combattre farouchement les partisans de la jouissance passive. Mais qui va autant ragaillardir les esprits vifs, les combattants de la liberté, les citoyens engagés pour bâtir une République vertueuse qui promeut l’intérêt du commun pour sauvegarder notre commun vouloir de vie commune ; pierre angulaire de notre Nation.

ABC avait réussi avec une subtile dextérité à ébaucher cette prochaine étape qui le propulsait de la vie à l’existence voire à l’immortalité, en invitant dans cette impérieuse entreprise, la couche majoritaire qui sait accoucher de l’inédit lorsqu’on l’associe ; les jeunes



ABC nous dit “Now is the time”:



‘’ De grâce d'hypothéquer pas votre avenir, jeunesse de mon pays ! Revenez à de meilleurs sentiments !

N’attendez rien de personne !

N’attendez rien de ceux-là qui veulent vous faire chanter ou marcher ! Revenez à la raison parce que vous en êtes capables !

N’entrez pas dans une zone de marchandages !’’



