AFFAIRE ASSANE DIOUF: La Chambre d’accusation se prononce mardi

Selon les informations exclusives de Libération, l’affaire Assane Diouf sera à la barre de la Chambre d’accusation de Dakar ce mardi. Plus précisément, son avocat, Me Ciré Clédor Ly, avait saisi la Cour d’appel d’une requête visant à déclarer nulle l’action du parquet et du doyen des juges de Dakar. Ce, du fait que d’après lui c’est le tribunal de Pikine qui était compétent dans cette affaire si on tient compte du lieu (quartier Aïnoumane 3) où Assane Diouf avait été cueilli.