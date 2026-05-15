AGEROUTE : le DRH Cheikh Ahmed Tidiane Thiam démis pour « fautes lourdes » après ses accusations contre le DG

Le directeur des ressources humaines de l’Ageroute, Cheikh Ahmed Tidiane THIAM, a été démis de ses fonctions pour « fautes lourdes », d’après Seneweb. Son limogeage intervient dans un contexte de fortes tensions internes, seulement 48 heures après de graves accusations qu’il avait portées contre la direction générale.



Lors de déclarations faites mercredi, l’ex-DRH avait publiquement mis en cause la gestion du directeur général de l’Ageroute, Moustapha FALL. Il avait notamment dénoncé le train de vie de sa hiérarchie, évoquant l’utilisation supposée de deux véhicules de type V8, d’une valeur totale estimée à 160 millions de francs CFA.





Selon lui, cette situation irait à l’encontre du décret 2021-05 relatif à la suppression des véhicules de fonction pour certains responsables d’organismes parapublics.



Cheikh Ahmed Tidiane THIAM avait également affirmé que l’un des véhicules serait utilisé à des fins personnelles, notamment pour le transport des enfants du directeur général, tandis qu’un autre serait réservé aux déplacements de service.



Ces déclarations, qui ont rapidement circulé en interne, auraient contribué à tendre davantage le climat au sein de la structure avant l’annonce de son limogeage.















































Walf