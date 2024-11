AIBD : Cheikh Bamba Dièye annule «des investissements non prioritaires de 63 milliards F CFA»

La gestion de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass a été passée au peigne fin dans le cadre de la mission d’audit de grande ampleur menée par l’Inspection générale de l’État (IGE) sur instruction du Président Bassirou Diomaye Faye.



«Dès notre arrivée, il y a six mois, nous avons voulu établir un climat de confiance sur la base d'un audit qui ne serait pas biaisé mais froid et sans complaisance à la réalité économique», justifie le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye.



Repris par Libération, l'ancien maire de Saint-Louis pointe «entre autres pratiques [imputées à l'ancien régime], les recrutements, les voyages, les largesses et le laxisme qui étaient de mise».



Il poursuit : «À la suite de cela, nous avons opéré les redressements nécessaires, conforté le budget en le réajustant et l'adaptant aux ressources disponibles sur la plateforme. Ce travail est en cours. Les études viennent d'être finalisées.»



Cheikh Bamba Dièye s'empresse toutefois d'ajouter qu'«il n'a pas attendu que ces études soient terminées pour faire les correctifs qui étaient évidents». Il annonce dans ce sillage avoir «enlevé 63 milliards francs Cfa sur les investissements qui étaient prévus et jugés, à [son] avis pas prioritaires», entre autres mesures de redressement.



































































seneweb