AIR SÉNÉGAL : « IBRAHIMA KANE DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE UN DIAGNOSTIC »

La zone de turbulences qui secoue la compagnie Air Sénégal au menu de ’’LR DU TEMPS’’, émission animée par Alassane Samba Diop, sur iRadio, ce dimanche 21 avril. Ibrahima Kane, le nouveau Directeur général d’Air Sénégal, doit « obligatoirement procéder à un état des lieux sous forme de diagnostic combiné à des audits », explique Mamadou Thiam, consultant en communication et en management.



Selon Thiam, « l’avantage du diagnostic, c’est qu’il part de l’état des lieux, qu’est-ce qui existe, qu’est-ce qui n’existe pas, quelles sont les forces et les faiblesses alors que l’audit a une dimension davantage porté sur l’efficacité parce que l’audit ne va pas s’arrêter à ce qui existe mais partir du référentiel » par rapport « au développement stratégique, des indicateurs et des objectifs très clairs qui avaient été définis. Il va falloir donc mesurer par rapport au moment où on est, qu’est-ce qu’on a réalisé concrètement. Est-ce que les objectifs à mi-parcours ont été atteints ? Est-ce qu’il y a des écarts positifs ou négatifs ? Et, sur cette base maintenant, comprendre pourquoi il y a des écarts, aller jusqu’aux dysfonctionnements aux causes premières justifiant ces écarts-là. Au sortir de cet audit, il peut disposer d’un plan d’actions en fait de maitrise de l’organisation. »



Une étape primordiale, renchérit Abdou Diaw, journaliste spécialiste en Economie. D’autant que relève ce dernier, « la compagnie a besoin de stabilité parce qu’on va vers une recapitalisation c’est-à-dire le lancement d’une partie du capital en faisant ce qu’on appelle une levée de fonds. »



Pour ce faire, indique-t-il, « il faut impérativement qu’il y ait des garanties pour que les investisseurs puissent injecter de l’argent. »