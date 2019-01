AIR SENEGAL - Le tarif de la ligne Dakar - Paris à partir de 300 000 francs Cfa

Air Sénégal a reçu, ce jeudi 31 janvier 2019, son premier avion A330-900 Neo. Il s’agit d’un vol de grande capacité contenant 290 places dont 32 places busines. Il est dénommé « Casamance ». Cet avion, selon le Directeur commercial et Marketing de la compagnie Air Sénégal, Assane Samb, est exclusivement dédié à la ligne phare Dakar-Paris. « Les Sénégalais auront la chance d’avoir un avion de dernière génération qui fait partie des derniers bijoux d’Airbus. Le Sénégal sera le premier pays africain à en avoir. Cela montre à quel point on a mis les moyens pour réussir sur cette ligne Dakar-Paris », a expliqué Assane Samb.



La compagnie sénégalaise a mis sur place une stratégie pour gagner des parts de marchés. C’est pourquoi, selon M. Samb, le service est cédé à un prix jugé abordable. « Nous avons un prix qui nous permet d’assurer à la fois la rentabilité de l’entreprise mais aussi des prix attractifs sur le marché pour capturer le maximum de passagers possibles. Notre tarif commence à 450 euros (environ 300 000 francs Cfa) pour aller à Paris ». En effet, Assane Samb a informé que le premier vol d’Air Sénégal est prévu pour demain, vendredi, 1er février 2019. Le vol décollera de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour Roissy Charles De Gaulle (CDG) de Paris. Mais, précise-t-il, ce ne sera pas avec l’avion réceptionné mais plutôt avec un autre Airbus A340 qui n’appartient pas à Air Sénégal. « L’avion réceptionné est en phase test », soutient-il.







Selon nos confrères de site air-journal.fr, spécialisé dans l’aviation, le géant français Airbus a obtenu pour son A330-900 la certification « au-delà de 180 minutes » de la part de l’AESA, « permettant aux opérateurs de l’utiliser sur des routes plus longues et plus loin des aéroports de déroutement. » La compagnie aérienne sénégalaise a ainsi pu apercevoir son premier A330-900 neo équipé de ses moteurs, dont les essais vont débuter – trop tard apparemment pour une utilisation sur le vol inaugural entre Dakar et Paris vendredi.