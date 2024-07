ALIOUNE IBNOU ABITALIB SOW DIT BENTALEB NOMMÉ CONSEILLER SPÉCIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Alioune Ibnou Abitalib Sow plus connu sous le nom de Bentaleb Sow est nommé conseiller spécial du Président de la République Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Parcours de Bentaleb Sow : Entre Engagement et Militantisme



Bentaleb Sow, né à Kaolack, a fait tout son parcours scolaire dans cette ville. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt prononcé pour les technologies numériques et digitales.



Cette passion l’a amené à travailler plus tard comme graphic designer free-lance dans plusieurs projets, social media manager de plusieurs personnalités publiques, vidéaste et photographes, et à nourrir un amour particulier pour le codage, l’intelligence artificielle et les arts visuels.



À 20 ans, Bentaleb Sow s’engage dans le militantisme et l’activisme politique. Cet engagement lui vaudra un emprisonnement l’année suivante à cause de ses activités militantes. Il gagne (avec Kemi Seba) un procès retentissant contre la BCEAO, affirmant sa position et son influence dans le milieu politique.



Malgré la prison, son engagement n’a pas faibli.



Depuis 2019, Bentaleb Sow est un membre actif du Secrétariat Exécutif National du FRAPP. Il y occupe le poste de chargé du recrutement et du déploiement, jouant un rôle clé dans l’expansion et le dynamisme de l’organisation aux côtés de ses camarades anti-impérialistes et panafricains.



Bentaleb Sow a noué des liens étroits avec Ousmane Sonko, qu’il accompagne depuis quelques années pour couvrir ses sorties et créer des contenus pour le service après-vente de ses interventions. Cette collaboration a renforcé leur relation, faisant de Bentaleb l’un des collaborateurs les plus proches de Sonko, surtout pendant les périodes difficiles du leader du PASTEF. On se remémore encore de ses communications en temps réel lors des barricades de Ziguinchor.



Arrêté par la Brigade d’Intervention de la Police (BIP) chez Ousmane Sonko, qui fut aussi arrêté la veille au même endroit, un événement marquant dans son parcours de militant, il reprendra rapidement ses activités, se lançant dans la campagne présidentielle, après sept mois de détention.



Lors de cette campagne présidentielle, Bentaleb Sow s’occupe de la couverture digitale du candidat Bassirou Diomaye Faye, qui est finalement élu Président du Sénégal.



Ce dernier le connaît bien pour avoir collaboré avec lui sur le plan politique et professionnel.



Il a fini par laisser son empreinte dans le paysage digital, poussant les équipes de communication des personnalités publiques/politiques et même certaines institutions à reprendre le même modèle de communication et de vidéos qu’il fait, un modèle qu’il dénomme : INSIDE ! Faire vivre des événements avec un regard neuf et à partir de l’intérieur.



Malgré son engagement politique intense et son cursus universitaire ralenti à cause de son activisme et de sa proximité avec des opposants farouches au régime déchu de Macky Sall, Bentaleb est en fin d’études en cybersécurité, sécurité des systèmes d’information et de communication.



Bentaleb Sow est reconnu comme un jeune brillant, une tête brûlée et un fin tacticien malgré son âge.Il a eu à côtoyer des figures influentes telles que le doyen Alla Kane, Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, les économistes Demba Moussa Dembélé et Ndongo Samba Sylla, Kemi Seba etc.



Ces relations ont enrichi son expérience et son réseau, renforçant sa position dans le paysage politique et social du Sénégal.



Ceci reflète la trajectoire exceptionnelle de Bentaleb Sow, entre engagements politique et académique, soulignant son influence et son dévouement à ses convictions.



























































