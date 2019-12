ANACIM : Les travailleurs de l’aéronautique civile crient haro sur le fonctionnement de l’agence

Le Syndicat des Travailleurs de l’Aéronautique Civile (SYTAC) est en colère contre le Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation CIvile et de la Météorologie (ANACIM). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le bureau exécutif dudit syndicat a crié «haro» sur le fonctionnement de l’agence.



«Derrière les murs !!! La révolte a atteint son paroxysme à l'ANACIM. A qui le tour pour alimenter de leur "sang" la machine destructrice du Directeur général? Le constat est sans appel, en silence, le Dg déstructure l'aviation civile et la météorologie. Fondamentaux, compétence, expertise et dignité, mourrez de votre plus belle mort», lit-on dans les colonnes du texte.



Qui ajoute : «Sinon, comment comprendre qu'après : la note de l’audit de l’OACI qui place le Sénégal derrière la Mauritanie, le Mali, le Ghana, etc. ; la dégradation continue des stations d’observations météorologiques, et plus généralement de la météo au Sénégal qui est qualifiée ouvertement de ‘Moribonde’ par des membres du Secrétariat général de l’OMM ; les complaintes des institutions internationales OACI, OMM, etc. ; le maintien et la promotion des retraités ; les démissions ; le piétinement des dispositions fondamentales de l'équilibre du système de l'aéronautique du Sénégal avec l'harmonisation acquise de haute lutte depuis des années ; la fuite des cerveaux due au manque de motivation et de plan de carrière ainsi qu’à la non application des dispositions du code de rémunération et des statuts de l’Agence ; le tripatouillage des textes de l'ANACIM ; la promotion de l’incompétence ; l’Insubordination à l’autorité de tutelle (le ministre) ; plusieurs incidents d’avion, voire des accidents d'avion ponctués par une inculpation judiciaire du Directeur général».



Selon ces travailleurs de l’aéronautique civile, le Dg continue d’être «toujours au poste avec de très maigres résultats et de faire tourner son crematorium, du "sang" des dignes fils de ce pays. «Près de 7 ans de règne et de moyens colossaux de nos pauvres francs mis à sa disposition, notre aviation civile et notre météo peinent à sortir la tête de l’eau au point qu’elle n’est plus citée en référence parmi ses pairs», ont-ils déploré dans le communiqué.



Fort de ces constats, le Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile sollicite l’implication des plus hautes autorités de l’État. Puisque, soutient-il, «la tutelle technique a montré ses limites, face à un Dg qui défie la République». Pour ces syndicalistes, l’ANACIM manque de «Directeur général structuré, équilibré, serein d’esprit et capable de fédérer les compétences et de libérer les énergies pour une reprise en main de l’aviation civile et de la météorologie».



Face à cette situation, le SYTAC tient à alerter l’ensemble du gouvernement et particulièrement le Président de la République. Ce, pour «une prise en charge urgente de la situation eu égard à la sensibilité et aux dangers (sécurité-sureté) qui guettent les usagers et acteurs de ces secteurs hyper névralgiques afin d’éviter la neutralisation des activités de l’ANACIM seul gage de pacte de paix sociale».