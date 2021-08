ANTOINE FÉLIX DIOME AU CHEVET DES SINISTRÉS

Hier, une réunion d’urgence a été convoquée au palais de la République pour évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations. A l’occasion, l’État promettait son soutien et sa solidarité aux victimes. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, présidera la réunion de lancement suite au déclenchement du Plan national d’organisations des secours (ORSEC), à la salle de conférence des locaux du ministère, ce dimanche, 22 août, à 11 heures.



C’est dans l’après-midi, qu’il se rendra dans certains quartiers inondés de Dakar, pour superviser la mise en œuvre effective du plan Orsec, informent ses services dans un communiqué.



Malgré les importants moyens déjà investis, plusieurs localités du pays dont Dakar et sa banlieue pataugent, après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours.



































