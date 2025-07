ASSEMBLEE GENERALE DU MEDS : 25 ans au cœur du secteur de l’entreprise et de l’économie

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) tient la 25e session de son assemblée générale, Un événement qui confirme l’assiduité de cette organisation patronale qui, après plus de deux décennies d’existence, a su cerner les enjeux et continue de relever les défis d’une économie résiliente et émergente. Innovante surtout ! Vingt-cinq ans déjà que le MEDS existe et la Cuvée 25 de son Assemblée générale coïncidant avec son 25e anniversaire a servi de tribune au président du MEDS de revenir les mutations économiques et financières actuelles.



« C’est un honneur empreint de gratitude et d’émotion que je prends la parole en ce jour symbolique, marquant le 25e anniversaire du Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS. Un quart de siècle s’est écoulé depuis la naissance de notre organisation, et pourtant, l’esprit qui nous a guidés à nos débuts demeure intact : celui de l’audace, de l’inclusion et de l’innovation au service du secteur privé national », se réjouit d’emblée le président du MEDS.





« Dès sa création, se rappelle M. Mbagnick Diop, le MEDS s’est distingué par sa capacité à casser les codes traditionnels du patronat sénégalais. » « Alors que les organisations patronales étaient perçues comme élitistes, figées, parfois éloignées des réalités de terrain, nous avons fait un choix clair et courageux : ouvrir les portes du patronat aux PME, PMI, TPE et Très Petites Industries, ces forces vives de l’économie nationale longtemps marginalisées dans les cercles de décision », souligne-t-il.



Le MEDS, plus de deux décennies d’existence entrepreneuriale



Le président du MEDS, d’ajouter : « Ce pari, que certains considéraient utopique à l’époque, a permis d’insuffler un vent de démocratie économique et de donner une voix aux entrepreneurs qui n’en avaient pas. Nous avons ainsi bâti un mouvement inclusif, enraciné dans la diversité des territoires, des secteurs et des talents. »



A l’en croire, le succès du MEDS repose aussi sur sa structure rigoureuse et sa capacité d’anticipation. « Depuis ses débuts, notre organisation s’est dotée de plans d’action quinquennaux, véritables boussoles stratégiques qui ont accompagné les transformations de notre environnement économique et social », fait-il remarquer.



« Ces plans ne sont pas de simples documents : ce sont des pactes d’engagement collectif, élaborés avec méthode, en concertation avec nos membres, et porteurs d’une vision ambitieuse. Chaque cycle quinquennal a permis de consolider notre présence, d’amplifier notre impact et d’asseoir la crédibilité du MEDS dans le paysage national », note-t-il.





Une autre singularité majeure du MEDS est son ancrage international précoce.

Pour preuve, signale le Président du MEDS, « nous avons été les premiers à faire rayonner le patronat sénégalais bien au-delà de nos frontières, en installant des représentations sur d’autres continents. Que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, aux Etats -Unis ou ailleurs dans le monde, nous avons porté haut les couleurs du Sénégal, facilitant les ponts économiques, les rencontres d’affaires et les opportunités pour nos membres avec le concept de la Diaspora des Affaires au début des années 2000. »



C’est cette ouverture qui a permis au MEDS de jouer un rôle de précurseur dans l’internationalisation des PME sénégalaises, en leur donnant accès à des réseaux, à des marchés et à des partenariats jusque-là inaccessibles. Ce n’est pas tout. Dans le domaine de la diplomatie économique, le MEDS su marquer les esprits. Et mieux encore, le MEDS s’est illustré par l’organisation réussie de forums économiques, de sommets internationaux, de symposiums, de partenariats stratégiques qui ont non seulement renforcé la visibilité du secteur privé sénégalais, mais également positionné notre pays comme un pôle d’attractivité pour l’investissement en Afrique de l’Ouest.



Mais le MEDS, ce n’est pas uniquement une aventure entrepreneuriale. « C’est aussi une organisation profondément humaine, attentive aux besoins de ses membres, solidaire dans l’épreuve, généreuse dans la réussite », indique Mbagnick Diop. Avant de poursuivre : « Dès 2003, bien avant que la notion de protection sociale pour les PME ne devienne un sujet à la mode, nous avons lancé la première mutuelle dédiée aux PME/PMI, une avancée majeure pour la facilitation d’accès aux financements en particulier des femmes et des jeunes. Nous avons également mené des actions caritatives remarquables, organisé des programmes de formation pour les jeunes, soutenu l’entrepreneuriat féminin avec conviction, et inscrit la responsabilité sociale au cœur de notre démarche. »







La partition du MEDS dans la Vision Sénégal 2050



Alors que le Sénégal engage une nouvelle étape de son développement à travers le cadre de référence “Vision Sénégal 2050”, le MEDS entend, une fois encore, jouer son rôle de catalyseur et de force de proposition. En effet, le Plan d’Action 2025–2030 a été conçu pour répondre aux priorités nationales notamment a transformation industrielle, la digitalisation des entreprises, une politique économique de territorialisation nationale l’intégration des chaînes de valeur régionales à travers la ZLECAF, le financement de la croissance, la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, la souveraineté alimentaire et énergétique et l’endogénisation de notre économie



Le MEDS compte être un acteur central de la réussite de la vision ambitieuse à l’horizon 2050. C’est dans ce sens que le MEDS initie un dispositif innovant composé de huit pôles de réflexion stratégique au service du développement endogène, de la territorialisation, de l’industrialisation et de l’intelligence technologique. « es pôles ne seront pas des cercles théoriques. Elles seront des laboratoires d’idées, des espaces d’action, avec des feuilles de route claires, des recommandations concrètes et une vision partagée », révèle le patron du MEDS.





Il conclut en soutenant que l’objectif du MEDS est de renforcer les PME dans leur rôle de moteur économique, de créer des synergies intersectorielles, et de préparer activement les transformations industrielles et technologiques qui dessineront le Sénégal de demain. Il invite les acteurs à s’engager pleinement dans ces pôles, à contribuer vos expertises, à challenger les idées et à bâtir ensemble ce futur entrepreneurial sénégalais.

















































