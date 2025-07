Israël a tué 28 personnes à Gaza, dimanche matin, dont 8 étaient à la recherche de l'eau

Vingt-huit Palestiniens, entre autres des enfants, dont huit étaient à la recherche de l'eau, ont été tués et d'autres blessés, lors de deux attaques israéliennes distinctes contre la Bande de Gaza, menées depuis dimanche à l'aube.



Ces attaques s'inscrivent dans le cadre du génocide perpétré par l'armée israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza, qui dure depuis 22 mois, selon des sources médicales et des témoins oculaires qui se sont confiés à l'agence Anadolu.



L'armée israélienne a ciblé plusieurs zones dans la Bande de Gaza, dont des tentes de réfugiés, des logements et des regroupements de civils.



Dans le camp de réfugiés de Al-Chatii, à l'ouest de la ville de Gaza, six Palestiniens ont été tués et d'autres ont été blessés lorsque des avions de combat israéliens ont bombardé une maison.



Deux Palestiniens ont également été tués lors d'une frappe de drone israélien visant un immeuble dans le quartier de Sabra, au sud de la ville.



Neuf Palestiniens de la famille al-Arbid ont été tués et d'autres blessés lors d'une frappe aérienne israélienne visant leur maison dans la région d'al-Sawarah, à l'ouest du camp de réfugiés de Nuseirat.



Lors d'un autre incident, huit Palestiniens, dont six enfants, ont été tués et 16 autres blessés lorsqu'une frappe aérienne israélienne a visé une station-service dans le camp de réfugiés de Nuseirat.



À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, trois Palestiniens ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne visant une tente abritant des personnes déplacées dans le quartier d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville.



Avec le soutien total des États-Unis, Israël commet un génocide à Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant environ 196 000 victimes, entre morts et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, plus de 10 000 disparus et des centaines de milliers de déplacés.