ASSEMBLÉE NATIONALE : LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE (LFR) POUR L’ANNÉE 2024 ADOPTÉ

L’Assemblée nationale a approuvé le projet de Loi de Finances Rectificative (LFR) pour l’année 2024. La séance s’est conclue par un vote largement favorable, avec 139 voix pour, aucun contre et 12 abstentions, sur 151 participants parmi les 165 inscrits.



Le Président de l’Assemblée nationale a salué l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Il a adressé ses félicitations au Ministre des Finances et du Budget pour la présentation du projet, ainsi qu’aux honorables députés pour la qualité des débats. Il a particulièrement mis en avant « l’élégance, la courtoisie et le sens des responsabilités » qui ont marqué les discussions, soulignant l’engagement collectif en faveur de l’intérêt national.



























































