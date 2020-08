ASSOMPTION - FÊTE DU 15 AOÛT EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

L’édition de cette année se déroule dans un contexte délicat avec la pandémie du coronavirus privant les fidèles catholiques des prières à l’unisson dans leurs lieux de culte. Mais cela n’enlève en rien la dimension spirituelle de la Vierge Marie. « Quand on célèbre l’assomption, nous pensons et nous croyons justement à la résurrection de la Vierge Marie qui a bénéficié de cela. Elle est couronnée à partir de l’assomption comme reine au ciel auprès de Dieu le père. C’est tout cet ensemble qui constitue le mystère de l’assomption et que nous célébrons, ce 15 août », a-t-il déclaré.





L’Assomption est une fête de la gloire. Elle célèbre Marie. Vicaire de la Paroisse Notre Dame de Ouakam, Abbé Vivien Nadiack explique que l’assomption est une des solennités de la communauté catholique réservée à la Vierge Marie. « Ce qu’il faudrait entendre par assomption, c’est de considérer que la Vierge Marie a connu la mort, la résurrection et elle est montée au ciel comme, notre Seigneur, Jésus. Quand on célèbre l’assomption, c’est pour revenir justement sur ce caractère de Marie qui emprunte, elle-même, le chemin vers le salut. Et elle fait partie des premières, après le Chris, à avoir emprunté ce chemin », a expliqué le Vicaire de la Paroisse de Ouakam.



























































emediasn