AU CAIRE, LA VICTOIRE DES LIONS EST PERÇUE COMME LOGIQUE (OBSERVATEUR)

La victoire du Sénégal contre l’Egypte n’a pas été mal vécue au Caire, a indiqué l’ancien défenseur international du Jaraaf, Cheikh Daffé, qui vit dans la métropole égyptienne depuis plusieurs années en tant que scout.



‘’Avant la finale, tous les pronostics allaient en faveur des Lions, même s’il y a des indécrottables supporters qui restaient encore sûrs d’une victoire des Pharaons après leur parcours’’, a dit Daffé, qui travaille au profit de plusieurs clubs égyptiens.



D’après lui, ‘’dans l’ensemble, plusieurs amoureux de football étaient heureux de voir Sadio Mané brandir ce trophée’’, dans la mesure où ‘’les Egyptiens adorent le footballeur et aussi l’homme pour tout ce qu’il fait’’.



Pour toutes ces raisons, cette défaite ne va rien changer, mais va au contraire amener les Egyptiens à se remettre en question et à travailler d’arrache-pied pour faire de telle sorte que leur équipe puisse contester la suprématie sénégalaise lors des barrages en mars, prévient-il.



‘’Je peux vous assurer qu’ils ne vont négliger aucun aspect en sachant que l’équipe du Sénégal est un cran au-dessus’’, a expliqué l’ancien défenseur central, soulignant que les Egyptiens pensent qu’ils doivent gagner à tout prix le match aller contre le Sénégal, qui, selon lui, doit se préparer en conséquence.



En conférence de presse, le coach adjoint des Pharaons, Diyaa al-Sayed, avait assuré que l’Egypte montait en puissance depuis quatre mois et la prise en charge de sa sélection par Carlos Queiroz.



‘’Nous allons bien préparer ces deux rencontres pour aller en coupe du monde’’, avait-il dit en conférence de presse, promettant que le groupe de performance allait encore monter en puissance.





































aps