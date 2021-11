Abdoul Mbaye à Macky: "Le tigre ne crie pas sa tigritude"

Personne ne peut m'intimider, j'ai le pouvoir et la force, a dit le Président Sall en France. Suffisant pour que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sorte de sa réserve. Macky Sall pavoise devant ses militants à Paris, a-t-il dit d'emblée." Il y a longtemps que l’on sait qu’un tigre ne crie pas sa tigritude. Il était plus discret en mars dernier" a notifié Abdoul Mbaye.



Et d'ajouter : qu’il comprenne plutôt que sa vraie protection est la solution aux problèmes des Sénégalais et non en se tapant la poitrine parce que ses forces de l’ordre ont brutalement maîtrisé 100 manifestants. Qu’il se méfie de la baisse constante du pouvoir d’achat des Sénégalais et de leur appauvrissement régulier face aux scandales et pratiques illicites qui se multiplient". Selon lui, là se trouve le vrai danger de la révolte.