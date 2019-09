Abdoul Mbaye a perdu sa soeur...

Abdoul Mbaye, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, vient de perdre sa soeur. La défunte, dénommée Fatou Mbaye, est "militante engagée de l'Act", a publié l'ancien premier ministre sur sa page Facebook. La levée du corps aura lieu demain, mardi 31 Septembre 2019 à 9h30mns à l'hôpital de Fann et l'inhumation sera effectuée à Yoff.

Dakarposte présente ses condoléances les plus plus attristées à M. Mbaye ainsi qu'à l'ensemble des proches de la défunte.















avec seneweb