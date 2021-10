Abdoul Mbaye endeuillé- L'ancien ministre et beau frère de l'ex chef du gouvernement Mamadou Wahab Talla rappelé à Dieu

Dakarposte a appris la triste nouvelle en début de soirée de ce dimanche 24 Octobre 2021.

En effet, l'ex Premier Ministre Abdoul Mbaye a perdu son beau frère. Il s'agit de l'époux de sa soeur Mame Aissatou Mbaye répondant au nom de Mamadou Wahab Talla. Ce dernier n'est plus à présenter. Ancien ministre, l'illustre disparu a été le Directeur du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) du Sénégal.

Son décès est survenu ce dimanche. Il nous revient que la cérémonie de levée du corps est

prévue à la morgue de l'hôpital de Fann ce lundi à 10h, suivie de la prière mortuaire à la mosquée de Bopp (Médina Gounass) et de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses sincères condoléances à l'ex Premier Ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, à toute la fratrie éplorée, mais également les familles Talla, Mbaye, Wane, Ba, Ly ...



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!