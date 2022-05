Abdoulaye Ba, Procureur : "les familles des victimes seront dédommagées, six personnes entendues"

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 26 Mai 2022 à 21:46

Le Procureur Abdoulaye Ba a fait une déclaration cet après-midi suite à l’incendie survenu à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh. Sur ce, il est revenu sur les faits et annonce que les famille des victimes seront dédommagées. Et d'ajouter qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. En outre, six personnes ont déjà entendues dans le cadre de cette enquête.