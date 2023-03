Abdoulaye Dièye, l’As de la pétition et nouveau visage du leadership thiessois

Depuis Idrissa Seck qui avait théorisé la marche bleue pour faire élire Wade, Thiès se cherchait un leader. Président du mouvement And Siggil Thiès, Abdoulaye Dièye porte ce sacerdoce. Macky au cœur et à l’esprit, Abdoulaye Dièye, Dg de l’Aibd, séduit par la maestria du leader de Bby, bat campagne pour un deuxième quinquennat du Président Sall. Sa trouvaille, la pétition élective, adoube un bail de cinq ans en 2024 pour Macky Sall.



Le samaritain thiessois

Discret, bosseur, Abdoulaye Dieye n’a pas attendu les moyens de l’Etat pour soutenir le président de l’Alliance pour la république. Dans sa commune à Thiès-Est, ses actions sociales et autres aides aux nécessiteux sont chantées même par les bambins. Et pour illustration, pendant la pandémie, plus de 300 familles ont été assistées par le leader de AND SIGGIL Thiès.



Sa pétition qui élit Macky en 2024

Thiès-la-rebelle conquise, Abdoulaye Dièye a internationalisé son action par une pétition pour sonder les Sénégalais sur le second quinquennat de Macky Sall. Un succès éclatant, au-delà même des espérances, selon Mme DIOUF , une proche du DG de l’Aibd qui, bluffée par les plus de 300 mille signatures sénégalaises, est convaincue que ce baromètre, pour ne pas dire “signatomètre”, valide la troisième candidature.



https://www.petition-macky2024.com/



Mieux, que l’opposition, riveraine des réseaux sociaux, lance une contre-pétition, traduit que l’initiative de Dièye est des plus inspirées. Logique et adepte du militantisme éclairé, loin du propagandisme populiste, Abdoulaye argue que si les citoyens de tous bords sollicitent que le président sortant candidate pour 2024, avant même que lui-même se prononce, c’est dire que l’on est devant une demande sociale. Aussi vise-t-il le plus du million de Sénégalais du pays et de la diaspora. L’équipe des sondeurs en procession, Bassirou Diop, un des lieutenants de Abdoulaye Dieye, précise que des milliers de Sénégalais, bénéficiaires des bourses familiales, aides sociales, sont naturellement sondés, même s’ils n’ont pas accès à Internet. Un Sénégalais de la diaspora sondé vaut 8 personnes au pays, puisqu’un Sénégalais la 15e région nourrit plus de 10 personnes au Sénégal. 180 volontaires vont sillonner les 46 départements pour recueillir les avis sur le mandat auquel, juridiquement, Macky Sall a droit.

Leader de la génération 2.0 thiessoise

Depuis Idrissa Seck, Thiès, assoiffée d’un leader qui fasse l’unanimité, s’est étanchée en Abdoulaye Dieye, la nouvelle coqueluche politique des jeunes de la Capitale du Rail, number one de la mobilisation militante. Macky Sall qui en a été bluffé lors de sa tournée économique dans la région, s’est félicité de son choix de le porter aux manettes de l’aéroport de Diass.



AIBD vole sur l’Afrique



Désigné meilleur aéroport de l’Afrique pari le programme ASQ pour la qualité des services aéroportuaires, avec 400 aéroports participants dans 95 pays de ‘ACI, le Sénégal doit beaucoup à la baraka et à la vista du DG de l’AIBD qui enfile les succès managériaux, dont cette distinction adoube la vision du Président Sall reconnue à la réception des avions et hélicoptères destinés à l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile de Thiès, dont une école des pilotes d’une capacité de 600 apprenants composés d’élèves pilotes et mécaniciens d’avions.



Par Elimane Mboyo