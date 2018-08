Abdoulaye Elimane Dia endeuillé...Le maire de Demette perd son ami et guide religieux Thierno Lamine Djigo

La perte d’un être cher est bouleversante. Elle l’est d’autant plus lorsque cette mort surgit de manière violente, inattendue.... Elle cause alors une douleur qui ébranle profondément. Ce départ si précipité rappelle que la vie est précieuse, fragile et qu’elle ne tient souvent qu’à un fil…



"Il a eu une belle mort…" Cette expression est souvent utilisée pour évoquer le décès de quelqu’un qui a eu une mort douce, paisible, au bout de l’âge. "Le marabout est décédé, pourrais-je dire d'une belle mort mercredi soir et il a été inhumé aujourd'hui (ce jeudi) à midi. D'ailleurs, le maire Abdoulaye Elimane Dia, très peiné, a gelé toutes ses activités à Dakar pour rallier son fief (Demette) où ,comme vous le savez, il est le maire. Je vous dis, Kalajoo (surnom d'Abdoulaye Dia) est inconsolable. Le marabout Thierno Lamine Djigo qui a tiré sa révérence était son ami, guide, papa et tout..." nous souffle un habitant de Demette.





Sa dernière apparition remonte, nous souffle t'on, à Mardi dernier (ndlr: jour de la Tabaski à Demette).



Un de ses disciples de témoigner: "Thierno Lamine DJIGO un soufi, un homme de Dieu s'en est allé. Demette et toute la communauté Haleybee vient de perdre l'un des plus éminents doctes de la charia islamique et de la tarika Tidiane.

Homme de Dieu, sa clairvoyance, sa générosité, son intelligence et son sens élevé de la solidarité, ont été les traits dominants durant toute sa vie. Qu'Allahou SWT lui accorde son paradis céleste"



Pour ceux qui l'ignorent, Démette est une localité du Nord du Sénégal, située dans le département de Podor et la région de Saint-Louis. Elle se trouve au cœur de l'île à Morphil, donc entre le fleuve Sénégal et l'un de ses bras secondaires, à proximité de la frontière avec la Mauritanie.



Dakarposte présente ses condoléances au maire de Demette, à sa famille éplorée, à toute la communauté Haleybee, à Thierno Madany Tall bref à toute la Ummah.