Abdoulaye Makhtar DIOP : «On peut supprimer la ville mais cela n’empêchera pas à un autre de prendre le pouvoir»

Le Grand Serigne de Dakar se dit formellement contre. Selon lui, «le Sénégal ne peut pas ne pas avoir une capitale sans maire. Il faut soit réorganiser la mairie de Dakar ou alors lui créé un statut spécial. Mais Dakar ne peut pas ne pas avoir un maire, qu’il soit nommé ou élu». Abdoulaye Makhtar DIOP de rappeler que les seuls moments où Dakar n’a pas connu de maire, c’est au début des indépendances. «En 1964, on a changé le régime de Dakar avec le gouverneur comme administrateur de la commune de Dakar. Et c’était deux ans après les événements de «62» avec le coup d’Etat de Mamadou DIA », indique l’ancien ministre socialiste, dans les colonnes du journal LeQuotidien.



Abdoulaye Makhtar DIOP estime que c’est peine perdue si cette réforme est envisagée pour des raisons politiques. « On peut supprimer la ville pour en faire un département, mais cela n’empêchera pas à un autre de prendre le pouvoir. La preuve le Président Macky SALL n’a jamais été maire de Dakar», soutient le député, ancien maire de Dakar. A l’en croire, avant de prendre une telle décision, le président SALL devrait d’abord ouvrir des discussions avec tous les acteurs concernés. Des discussions, précise-t-il, qui ne passeraient pas par le dialogue politique

















































walfnet