Abdoulaye Sylla et les 2000 m2 offerts à la communauté guinéenne du Sénégal- Une manière bien sauvage de diviser pour régner !

Abdoulaye Sylla, pour ceux qui ne le connaissent pas bien encore, est un personnage d’une sagacité plutôt démoniaque, qui flaire l’odeur des milliards à mille lieues et qui ne recule devant aucun stratagème, fut-il des plus dégueulasses, pour les attirer vers son escarcelle. Du temps de la splendeur du régime déchu, il entretenait une proximité étonnamment fructueuse avec le couple présidentiel, qui lui a facilité l’accès à des privilèges indus, notamment en termes de contrôles de parts de marchés dans des transactions particulièrement juteuses.



L’homme avait des connexions totalement acquises à ses sombres volontés, à des niveaux insoupçonnés de l’appareil d’Etat sous Macky Sall.



En effet, si ECOTRA est la société à travers laquelle il s’est imposé dans notre tissu économique comme un entrepreneur de classe exceptionnelle, elle n’est en vérité que la partie visible d’un filandreux iceberg entreprenariat.



L’homme étend ses tentacules partout, notamment dans le domaine autoroutier, puisqu’il serait le propriétaire de la société chargée de remoquer les véhicules tombés en panne sur l’autoroute à péage.

Une entreprise particulièrement juteuse, qui presse comme du citron le Citoyen Sénégalais en lui faisant payer trop cher des anomalies de mouvements ne relavant nullement de sa volonté.



Dans le domaine aéroportuaire, l’homme a aussi implanté un business mirobolant, notamment avec la société AHS, qui a été la source d’un sérieux différend avec Karim Meissa Wade.



Pour tout dire, le sieur Sylla a bâti un empire économique illimité sur notre pauvre pays avec l’ignominieuse complicité du tout puissant président de la République que fut Macky Sall.

Et aujourd’hui, à l’heure où la Nation s’apprête à se doter une nouvelle Législature, voilà que le serpent noir sort de son trou pour parasiter la transparence et la sincérité du Vote en faisant une offre tristement intéressée à une communauté d’expatriés à laquelle il se vante d’être lié par le sang, autant dire par les origines.



Evidemment, les Sénégalais sont loin d’être dupes. Ils comprennent bien pourquoi ce bâtisseur de fortunes obscures a choisi ce moment pour proférer une déclaration aussi clivante. C’est une réponse tristement inopportune qu’il cherche à administrer à monsieur Tahirou Sarr, cet idéologue d 'un genre vraiment nouveau, qui a fini de séduire ses compatriotes avec toute une gamme d’offres politiques novatrices, notamment l’exigence étatique de reconsidérer l’implacable implantation de la communauté guinéenne au Sénégal ainsi les conditions dans lesquelles ils étouffent à leur profit la respiration de notre Réalité économique.



En offrant un terrain de cette dimension à ses frères de sang, Abdoulaye Sylla pose les jalons d’une politique tendancieuse consistant à consolider les velléités de méfiance réciproque entre les Guinéens et nous.

À quelles fins ? À des fins outrageusement opportunistes, étant entendu que l’homme Sylla rêve de contrôler notre Assemblée nationale et croit devoir se servir de ses nouveaux parents ( ?) (laissez-moi rire !!!) comme escalier pour y arriver.

Mais ce qui est à la fois étrange et choquant, est que cette communauté qu’il vient de fusiller par un coup de générosité sans commune mesure semble tout à fait prête à lui accorder son onction. Il fallait les voir, ces dignitaires guinéens, le visage barré par un sourire océanique, lorsque le très sombre homme d’affaires leur a signifié que si la communauté guinéenne s’organise, l’Assemblée tombera forcément entre ses mains. Grave !

En fait, il y a toutes les raisons du monde de penser que ce type se moque des Sénégalais. Sinon, comment aurait-il pu un seul instant imaginer en le déclarant que notre Assemblée peut balancer dans un sens ou dans un autre par la seule volonté d’étrangers qui vivent parmi nous ?

Pour bien moins que ça, le tes brillant et pertinent Tahirou Sarr ( ndlr: nous ne faisons pas allusion à l'autre activiste cité dans des scandales fonciers) a été convoqué par la DIC.

Or donc, ce que ce type effronté vient de débiter apparait comme une forme de défiance inédite, étant en tendu qu’il attribue une légitimité frauduleuse à des gens qui, si tout se passait bien, devient se contenter d’apprécier du dehors les résultats de nos votes, quels qu’ils soient.

Abdoulaye est donc un type dangereux. Un type dont on pourrait penser de bon droit qu’il a les mains sales, très sales même. Durant les mandatures du " Macky ", il a été impliqué jusqu’au coup dans de mics macs politico économiques sans commune mesure. Ce qui lui a permis de brouter tranquillement sur les prairies qui bordaient les pouvoirs régaliens du "Roi" Sall.



Ce qui, et c’est ça le plus choquant, lui a donné la possibilité de se payer une maison luxueuse de près de plusieurs milliards (vous n'avez pas la berlue) sur un site aux Etats unis où même les plus grandes stars de cinéma ne peuvent établir leurs quartiers, parce que trop onéreux.



Pour tout dire, nous voudrions donc exprimer le fond de notre pensée en affirmant que ce monsieur doit rapidement faire les frais de l’indignation, des Sénégalais, à commencer par ceux qui incarnent ne cœur même de notre Etat, et donc, de notre chère Souveraineté.

















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte.com



clounjay@yahoo.fr