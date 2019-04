Abdourahmane Diouf dépose ses baluchons à...

On peut dire que le désormais ancien porte-parole de Rewmi a bien préparé son départ. Sitôt ce départ officialisé, le Témoin annonce qu’Abdourahmane Diouf atterrit à la tête du Conseil des investisseurs sénégalais (Cis), un regroupement de patrons d’entreprises créé par Babacar Ngom (Sedima) et autre Ahmed Amar (Nma Sanders).



Abdourahmane Diouf va y remplacer Mohamed El Moustapha Diagne, dernier ministre de l’Economie et des Finances d’Abdou Diouf et ancien Inspecteur général d’Etat.



Dans sa lettre de démission adressée à Idrissa Seck, Président de Rewmi, l’ancien Dg de la Sones avait écrit : « D’autres devoirs, de l’heure, moins politiques, m’appellent. Ils exigent ma considération et ma disponibilité entières. » On sait maintenant à quoi il faisait allusion.