Abou Abel Thiam : «Le technocrate n’a pas sa place dans le gouvernement»

Le président du Collège des délégués de l'Artp, Abou Abel Thiam, se veut clair : «Le technocrate n’a pas sa place dans le (prochain) gouvernement.» Pour lui la vocation du technocrate c’est d’être commandé par le politique.



«Il n’est pas dit que lorsqu’on est politique, on n’est pas compétent ou bien lorsqu’on est technocrate, on est compétent», argumente-t-il sur le plateau du Jury du dimanche d'IRadio.

Il ajoute : «La plupart de ces technocrates, lorsqu’ils arrivent dans le gouvernement, commencent à goûter à la politique et à faire leur apprentissage de la politique.



C’est un mélange des genres qui n’est pas propice à la bonne application de la politique gouvernementale. Il faut que chacun reste à sa place et sache que la place qu’il a choisie est éminemment importante.»



Abou Abel martèle : «La fonction ministérielle est éminemment politique. Les plus grands ministres de ce pays sont ceux qui ont eu une trajectoire politique. Il n’y a pas d’école d’apprentissage de la fonction ministérielle ou de président de la République.



C’est des personnalités du pays, qui s’investissent dans des partis politiques, qui ont vocation à diriger et qui, lorsqu’ils parviennent au pouvoir, se retrouvent dans un gouvernement pour appliquer la politique définie par le président de la République.»



Toutefois, souligne la responsable de l'Apr, «il revient au président de la République, et à lui seul, de voir quel est le format adapté à sa politique pour former son gouvernement. Mais moi, j’appelle à un resserrement, à un gouvernement de combat».