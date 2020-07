Accident à Yoff: L’identité des deux enfants tués, connue

Parmi les 3 victimes de l’accident qui s’est produit hier à Yoff, il y avait deux enfants. Selon Seneweb, ils sont de même père et de même mère. Ils ont respectivement 8 ans (aînée de la famille) et 3 ans.



En compagnie de leur oncle, ils étaient allés prendre leurs mesures chez le tailleur pour leurs habits de la Tabaski. Mais c'est à leur retour qu'ils ont été tués dans cet accident qui s'est produit non loin de leur maison familiale.