Accident de Sakal: le propriétaire du car placé sous mandat de dépôt

Le propriétaire du car de type « Ndiaga Ndiaye » impliqué dans l’accident de Sakal, qui a fait 22 morts et plus d’une vingtaine de blessés, est en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt mercredi par le procureur du tribunal de Louga.



Après un retour de parquet, mardi dernier, le mis en cause a donc passé sa première nuit en prison.



D’après Source A, il lui est reproché d’avoir surchargé son véhicule au moment de l’accident survenu le 17 janvier. En effet, celui-ci comptait 48 passagers alors que la capacité autorisée inscrite sur la carte grise est de 32 personnes.



Le car en question est entré en collision avec un camion alors que le chauffeur tentait d’éviter un âne qui traversait la chaussée. Une enquête a été ouverte pour préciser davantage les causes du drame et situer les responsabilités.







































Le Soleil