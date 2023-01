Accident mortel à Kaffrine: Le président Macky Sall décrète un deuil national de 3 jours à compter de ce Lundi 9 janvier.

" Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j’ai décidé d’un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs", a tweeté le chef de l'État.

Poursuivant le Président Macky Sall d'ajouter " Je suis profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant 40 morts et de nombreux blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés".

Il faut rappeler que l'accident s'est produit non loin du nouvel hôpital régional de Kaffrine et c'est d'ailleurs ce qui a sauvé bon nombre de victimes. À noter que 04 ministres sont déjà sur les lieux à savoir les ministres des transports terrestres, de la Santé, de la Solidarité nationale et le maire de Kaffrine Abdoulaye Saydou Sow...