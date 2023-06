Accident mortel sur le corridor Dakar-Bamako: Voici la sage femme décédée !

Dakarposte est en mesure de révéler l'identité de la dame, sage femme de son état, décédée avec sa fille lors de l'accident qui s'est produit ce dimanche. Il s'agit de Mme Djité Oumy Sy Samba.



Elle a rendu l'âme sur le coup au même titre que sa fille. L'accident a eu lieu sur le corridor Dakar Bamako à l'intersection de Badon dans la commune de Tomboronkoto département de Kédougou.



Il nous revient de nos confrères de Kedougou7.com que le véhicule immatriculé AD transportait les agents de santé.

On nous signale des blessés graves au nombre de quatre.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux collaborateurs, amis et sympathisants de la défunte sage femme





Que le paradis soit leur demeure éternelle !