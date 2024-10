Accident sur l'axe Thiès-Tivaouane : Une morte et plusieurs blessés

Une dame porte sur le coup et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'une collision survenue entre un camion et un véhicule «7 Places», ce samedi 5 octobre 2024, vers 9 heures, sur l'axe accidentogeène Thiès-Tivaouane, à hauteur du village de Ndiobène, non loin de Lam-Lam.



Le camion se dirigeait vers la ville sainte d'où venait le véhicule «7 Places» qui roulait donc en sens inverse. Les autorités locales et les services de secours se sont déployés sur les lieux du drame pour l'évacuation du corps sans vie de la victime qui habiterait Tivaouane et des blessés et la sécurisation de la zone.



Une enquête a été ouverte.



















































