Accident sur la Vdn : la victime accuse le fils de Aly Ngouille Ndiaye

La dame Sabelle Touré, victime d’un accident sur la Vdn, agite une plainte contre le fils du ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Estimant que « l’enquête stagne », elle a souligné avoir déjà commis un avocat pour mettre sa menace à exécution.

Selon Bès Bi, les faits remontent au 1er novembre dernier. La plaignante, victime d’un choc, se plaint de douleurs multiples. D’ailleurs, le certificat médical délivré par un médecin constate une plaie ouverte labiale inférieure de 4 cm de long et une autre plaie sous labiale de 4 cm, une plaie au menton d’environ 2 cm etc. « J’ai des migraines et des maux de dents à cause de l’accident», a-t-elle confié à la source.

Revenant sur les circonstances de l’accident, elle explique qu’il a eu lieu vers 05h30 du matin alors qu’elle était en partance pour Kaolack. Elle dit : « Nous étions sur la voie vers la foire, lorsque nous avons aperçu un triangle de signalisation et 2 personnes qui avaient porté des gilets fluorescents. Il y avait aussi une voiture garée sur le côté gauche et un taxi stationné sur le côté droit. Je les avais très bien aperçus et j’ai ralenti pour pouvoir contourner. J’avais donc ralenti pour passer et tout un coup, j’ai entendu un grand bruit de frein et une voiture qui venait sur moi à toute vitesse. »

Avant de poursuivre : « La voiture nous a heurtés (elle était dans le véhicule avec une amie et un ingénieur de bâtiment) et nous a causé beaucoup de dégâts corporels et matériels. Ma tête a cogné le volant et la porte. » C’est à la gendarmerie qu’on lui révélé l’identité de l’homme en question, affirme-t-elle.