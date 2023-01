Accident tragique à Kaffrine : Pastef-les Patriotes annonce le report du programme de levée de fonds du NEMMEEKU Tour

Le leader de Pastef-les Patriotes annonce le report du programme de levée de fonds du NEMMEEKU Tour prévu ce jour jusqu'à une date ultérieure. Cette décision a été prise après l'annonce de la triste nouvelle de l'accident de la circulation, impliquant deux bus de transport public à hauteur de Kaffrine.



Le maire de Ziguinchor rappelle que "des sources officielles datant de 2020, il est enregistré chaque année au Sénégal plus de 4 000 accidents de la circulation qui occasionnent plus de 600 morts et des dégâts matériels estimés à 74 milliards de FCFA. Ces statistiques ne tiennent pas compte des accidents de motocycles et autres moyens informels de transport".



Il ajoute : "les principales causes de ce drame sans fin sont : des chauffards ne disposant pas de permis de conduire ou en état d’ébriété, le défaut de contrôle technique, les dépassements dangereux, les stationnements irréguliers, le non-respect des règles de priorité, l’état défectueux des routes, le manque de tableau de signalisation, le manque de ralentisseurs dans les zones fréquentées par les piétons, la vétusté des véhicules, la proximité des maisons qui jalonnent certaines routes et l’absence d’aires de repos.



Il ne manque pas toutefois, de prendre pour responsable principale les autorités publiques, notamment dans l’application stricte des normes de contrôle, de sanction et d’aménagement des infrastructures routières.



"Nous les appelons donc à accorder une attention prioritaire à ce fléau aux conséquences humaines, sociales et économiques désastreuses pour le pays.

PASTEF-LES-PATRIOTES, par ma voix, réitère ses condoléances aux familles endeuillées", indique Ousmane Sonko.



En outre, le maire de Ziguinchor "s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses très sincères condoléances à leurs proches éplorés et à tous les Sénégalais et prions pour le repos miséricordieux de leur âme ainsi qu'un un prompt rétablissement des blessés".