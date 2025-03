J’ai eu l’honneur et le privilège de recevoir, ce samedi, la visite du Premier Ministre, M. Ousmane SONKO, accompagné de mon jeune frère et ami Dethie FALL. Je les remercie vivement pour cette rencontre marquée par une grande fraternité et empreinte de cordialité



MALICK GAKOU

ANCIEN MINISTRE

PRÉSIDENT DU GRAND PARTI